Kopenhagen (AFP) Ein Nazi-Jäger des Simon-Wiesenthal-Zentrums hat gegen einen 90 Jahre alten Dänen Anzeige wegen dessen mutmaßlicher Tätigkeit in einem Konzentrationslager in Weißrussland während des Zweiten Weltkriegs erstattet. "Leider hat das Justizministerium entschieden, sich nicht mit diesem Fall zu beschäftigen, deshalb bin ich nach Kopenhagen gekommen, um die Anzeige selbst einzureichen", sagte der Leiter der Jerusalemer Zweigstelle des Simon-Wiesenthal-Zentrums, Efraim Zuroff, am Dienstag vor Journalisten. Es gebe "mit Sicherheit genügend Beweise, um eine Ermittlung zu gewährleisten".

