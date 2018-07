Berlin (AFP) Deutsche Sparer können ihr Geld nun beruhigter bei Banken aus dem EU-Ausland anlegen. Wer bislang gute Zinsangebote ausländischer Kreditinstitute aus Sorge um komplizierte Verfahren im Pleitefall nicht beachtet habe, könne umdenken, schrieb die Zeitschrift "Finanztest" am Dienstag in ihrer neuen Ausgabe. Der Grund: Seit Anfang Juli gilt die neue Einlagensicherungsrichtlinie in der EU. Vermögen von bis zu 100.000 Euro sind seitdem in allen 28 EU-Staaten geschützt, und bürokratische Hürden für Sparer bei Bankpleiten wurden abgeschafft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.