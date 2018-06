München (AFP) Im NSU-Prozess hat sich am 220. Verhandlungstag der Streit um die Verteidigung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe fortgesetzt. Zschäpe beantragte am Dienstag die Entpflichtung ihres Pflichtverteidigers Wolfgang Heer, wie der Jurist in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht München selbst sagte. Wie mit diesem Antrag verfahren wird, blieb zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.