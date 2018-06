Nizza (SID) - Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung hat am Dienstagmorgen in Nizza die Trauerfeier für den am vergangenen Samstag verstorbenen Formel-1-Fahrer Jules Bianchi stattgefunden. Zu einer leisen Gitarrenversion des Eagles-Hits "Hotel California" betraten die Familie sowie engste Freunde und Fahrerkollegen des Franzosen die Kathedrale Sainte-Reparate im Herzen von Bianchis Heimatstadt.

Die Außenwände des Gotteshauses waren mit überdimensionalen Porträts des 25-Jährigen dekoriert. Um genau 10.50 Uhr wurde Bianchis Sarg von sechs jungen Nachwuchsfahrern durch den abgesperrten Bereich vor dem Haupteingang in die Kathedrale getragen.

Etliche Formel-1-Fahrer waren unter den Trauergästen, unter anderem Weltmeister Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Felipe Massa und Jenson Button. Der viermalige Champion Sebastian Vettel, dessen Ferrari-Teamkollege Bianchi im nächsten Jahr geworden wäre, gehörte zu den sechs Trägern, die den Sarg nach der Zeremonie aus der Kathedrale brachten. Ebenfalls dabei waren der viermalige Champion Alain Prost, FIA-Präsident Jean Todt und der französische Sportminister Thierry Braillard. Im Anschluss an die Trauerfeier wurde Bianchi im Familien- und Freundeskreis beigesetzt.

Bereits einen Tag vor der Trauerfeier hatte der Automobil-Weltverband FIA beschlossen, Bianchis Startnummer 17 in der Formel-1-Weltmeisterschaft nicht mehr zu vergeben. "Da die Startnummer mittlerweile von jedem Fahrer individuell ausgewählt wird und ihn dann während seiner gesamten Karriere begleitet, halten wir es für eine angemessene Geste, die Nummer 17 aus Respekt vor Jules Bianchi aus der Formel 1 zurückzuziehen", heißt es in einem Statement.

Bianchi war in der Nacht zum Samstag rund neun Monate nach dem verheerenden Crash beim Großen Preis von Japan in Suzuka gestorben. Am 5. Oktober 2014 war er auf regennasser Piste von der Strecke abgekommen und mit seinem Marussia unter ein Abschleppfahrzeug gerast. Bianchi hatte bei dem Unfall schwerste Kopfverletzungen erlitten und seither im Koma gelegen.