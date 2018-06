Salzburg (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wartet in der Vorbereitung auch nach vier Spielen weiter auf den ersten Sieg. Bei Österreichs Double-Gewinner RB Salzburg, Ex-Klub von Trainer Roger Schmidt, musste sich die Werkself mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Neuzugang Admir Mehmedi (64.) traf zum Ausgleich.

Zuvor war Leverkusen auch beim Schweizer Meister FC Basel (1:2), dem Regionalligisten Viktoria Köln (1:1) und dem Drittligisten SG Sonnenhof-Großaspach (0:1) sieglos geblieben. Am 29. Juli steht in Bergisch-Gladbach gegen UD Levante der nächste Test an.