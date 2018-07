Köln (SID) - Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln möchte mit Trainer Peter Stöger vorzeitig verlängern. "Zwei Jahre hat Peter ja noch Vertrag. Eine lange Zeit. Aber wenn man mich fragt, sage ich: Mein innerer Wunsch ist, dass wir mit ihm noch länger zusammenarbeiten", sagte der 51-Jährige der Bild-Zeitung. Der Österreicher trainiert seit 2013 den FC, schaffte in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Bundesliga und etablierte den Verein dort.

Schmadtke ist voll des Lobes für Stöger: "Peter ist sehr klar in seinen Analysen und ruht in sich. Er weiß, was er will - und was nicht. Er hat trotz einer Nähe zu den Spielern die Klarheit, Entscheidungen zu treffen, und die Gabe, Gruppen zu führen. Es ist schön anzusehen, wie er das macht."

Gleichzeitig denkt Schmadtke aber auch über sein Karriereende nach Ablauf seines Vertrags in Köln nach. "Ich bin 56, wenn mein Vertrag ausläuft. Da muss man sich überlegen: Ist man dann noch frisch genug und noch klar genug, um weiterzumachen? Bevor die einen hier raustragen müssen, sage ich vielleicht lieber: Jetzt mache ich was anderes. Dann wäre ich 19 Jahre in dem Job ? aber bis 2020 ist ja noch eine Menge Zeit und wer weiß, was noch kommt", sagte er der Sport Bild (Mittwochsausgabe): "Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann mehr Zeit mit meiner Frau verbringen würde, ihr wäre das wohl auch ganz recht." Im Mai hatte Schmadtke seinen Vertrag vorzeitig langfristig verlängert.