Rishon LeZion (SID) - Die U19-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben bei der EM in Israel das Halbfinale erreicht und damit das Ticket für die U20-WM 2016 in Papua-Neuguinea gelöst. Die Mannschaft von Trainerin Maren Meinert gewann das letzte Vorrundenspiel gegen Spanien mit 1:0 (1:0) und zog mit sechs Punkten als Gruppensieger in die Vorschlussrunde ein. Gegner dort ist am Freitag Schweden.

"Das war am Ende eine knappe Angelegenheit. Aber wir hätten vorher das 2:0 nachlegen müssen, dann hätten wir uns das Zittern erspart", sagte Meinert auf dfb.de: "Ich bin mit dem Auftreten der Mannschaft beim Turnier sehr zufrieden, aber was uns fehlt, ist die Cleverness. Daran müssen wir arbeiten."

Das unter Siegzwang stehende DFB-Team profitierte in Rishon LeZion von einem Eigentor der Spanierin Rocio Galvez (39.). Nach den Spielen gegen England (2:1) und Norwegen (0:2) gewann Deutschland mit sechs Punkten die Gruppe vor Spanien (6), Norwegen (4) und England (1). Spanien trifft im zweiten Halbfinale auf Frankreich.