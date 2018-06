Teheran (AFP) Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat die Einigung im Atomstreit gegen Kritik aus dem ultrakonservativen Lager verteidigt. Im Parlament in Teheran sprach er am Dienstag von einem "ausgewogenen" Abkommen. Jede Einigung beruhe auf einem gegenseitigen "Geben und Nehmen", bei dem jede Partei einige ihrer Forderungen aufgeben müsse, sagte Sarif in einer Rede. Seine wichtigsten Ziele habe der Iran aber durchgesetzt.

