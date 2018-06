Jerusalem (AFP) Die Haushaltsführung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seiner Frau Sara wird gerichtlich überprüft. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag von einem Vertreter des Justizministeriums erfuhr, ordnete Generalstaatsanwalt Jehuda Weinstein entsprechende Ermittlungen an. So sollen der Vizebürochef Netanjahus, Esra Saidoff, und der im Haus Netanjahus wiederholt beschäftigte Elektriker vernommen werden.

