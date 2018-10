Monrovia (AFP) In Liberia sind die derzeit letzten vier bekannten Ebola-Patienten als geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die zwei Jungen und zwei Männer im Alter zwischen neun und 24 Jahren hätten die Klinik in der Hauptstadt Monrovia am Montag verlassen, sagte Vize-Gesundheitsminister Tolbert Nyensuah vor Journalisten. In dem westafrikanischen Land gibt es damit derzeit keine bekannten Fälle der lebensgefährlichen Krankheit mehr.

