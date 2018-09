Gmund (dpa) - In der schwarz-roten Koalition in Berlin verschärft sich der Streit über die Asylpolitik. CSU-Chef Horst Seehofer wies Kritik von Bundesjustizminister Heiko Maas am CSU-Kurs entschieden zurück. Die CSU-geführte Staatsregierung hatte gestern einen schärferen Kurs gegenüber Balkan-Flüchtlingen beschlossen. Seehofer sprach zudem von massenhaftem Asylmissbrauch - was Maas scharf kritisierte: "Schrille Töne" würden die Debatte "in unverantwortlicher Weise" verschärfen, sagte er der "Bild"-Zeitung.

