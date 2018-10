Nizza (dpa) - Familie, Freunde, Kollegen und Fans nehmen heute Abschied von Jules Bianchi. Die Trauerfeier für den französischen Formel-1-Piloten findet in seiner Heimatstadt Nizza statt. Zugang zum Gottesdienst erhalten allerdings nur die Familie, enge Freunde und Kollegen. Fans sollen sich vor der Kathedrale einfinden. Bianchi war am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Nizza gestorben. Der Franzose war den schweren Kopfverletzungen erlegen, die er neun Monate zuvor bei seinem Unfall im japanischen Suzuka erlitten hatte.

