Aus für CSU-Projekt Betreuungsgeld - Länder wollen Geld vom Bund

Karlsruhe (dpa) - Nach dem Aus für das umstrittene Betreuungsgeld vor dem Bundesverfassungsgericht zeichnet sich neues Gezerre um die milliardenschwere Familienleistung ab. Das CSU-regierte Bayern will die monatlich 150 Euro für Kleinkinder in Eigenregie weiterzahlen - und fordert dafür Geld vom Bund. Die SPD und mehrere rot-grüne Landesregierungen wollen das Karlsruher Urteil indes nutzen, um freiwerdende Bundesmittel etwa für den Ausbau von Kita-Plätzen umzuwidmen. Die bisher 455 000 Bezieher von Betreuungsgeld können auf eine Weiterzahlung hoffen.

Koalitionsstreit über Asylpolitik - Seehofer kontert Kritik

Berlin/München (dpa) - In der Koalition spitzt sich der Streit über die Flüchtlingspolitik zu. CSU-Chef Horst Seehofer wies Kritik von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Kurs Bayerns zurück. Bayerns Regierung hatte am Montag einen schärferen Kurs gegenüber Flüchtlingen vom Balkan beschlossen. Demnach sollen Asylbewerber mit wenig oder keinerlei Chancen auf ein Bleiberecht künftig in zwei neuen, speziellen Aufnahmezentren in Grenznähe untergebracht und deutlich schneller als bisher abgeschoben werden. Ministerpräsident Seehofer sprach zudem von massenhaftem "Asylmissbrauch" - was Maas scharf kritisierte.

Nach Anschlag in Südtürkei: IS-Selbstmordattentat wahrscheinlich

Istanbul (dpa) - Nach der Explosion im türkischen Grenzort Suruc mit 32 Todesopfern wird ein Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) als Ursache immer wahrscheinlicher. Die Hinweise auf einen Attentäter mit Verbindungen zum IS verdichteten sich, sagte der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu am Dienstag in der südtürkischen Provinz Sanliurfa. Ein Verdächtiger sei identifiziert worden, sagte er, ohne weitere Details zu nennen. Die Ermittlungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Davutoglu war am Dienstag nach Sanliurfa gereist, um Verletzte des Anschlags im Krankenhaus zu besuchen. Den Anschlagsort Suruc besuchte er zunächst nicht.

NSU-Prozess: Zoff um Zschäpe-Verteidiger spitzt sich zu

München (dpa) - Der Streit um die Verteidiger von Beate Zschäpe ist im Münchner NSU-Prozess in eine neue Runde gegangen. Vor der Verhandlung am Dienstag reichte die mutmaßliche Neonazi-Terroristin einen Antrag an das Gericht ein, in dem sie um die Abberufung ihres Verteidigers Wolfgang Heer bat. Heer vertritt Zschäpe zusammen mit seinen Kollegen Wolfgang Stahl und Anja Sturm seit Anfang an. Dem Vernehmen nach beklagte sich Zschäpe diesmal darüber, dass Heer sich dem Gericht gegenüber vorab kritisch zur geplanten Bestellung ihres vierten Pflichtverteidigers Mathias Grasel äußerte. Zschäpe muss sich im NSU-Prozess für die zehn Morde verantworten, die die Bundesanwaltschaft dem "Nationalsozialistischen Untergrund" vorwirft.

Blutige Gewalt bei Präsidentenwahl in Burundi - kaum Beteiligung

Bujumbura (dpa) - Von Protesten und Ausschreitungen überschattet hat das ostafrikanische Krisenland Burundi am Dienstag einen neuen Präsidenten gewählt. Trotz monatelanger Demonstrationen bewarb sich der umstrittene Staatschef Pierre Nkurunziza (51) entgegen der Verfassung um eine dritte Amtszeit. Die Opposition boykottierte die umstrittene Abstimmung, die zuvor mehrmals verschoben worden war. In der Nacht war es in mehreren Teilen der Hauptstadt Bujumbura erneut zu blutigen Unruhen gekommen. Drei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, sagte der stellvertretende Polizeisprecher Pierre Nkurikiye.

US-Milliardär Trump baut in Umfrage Vorsprung bei Republikanern aus

Washington (dpa) - Trotz seiner umstrittenen Äußerungen hat der milliardenschwere republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump in einer neuen Umfrage den Vorsprung auf seine Mitbewerber ausgebaut. Nach einer neuen Befragung im Auftrag der "Washington Post" und des Senders ABC News äußerten 24 Prozent Unterstützung für Trump und 12 Prozent für den einstigen Spitzenreiter Jeb Bush. An zweiter Stelle lag der Gouverneur des Bundesstaates Wisconsin, Scott Walker, mit 13 Prozent. Trump hat mit stark umstrittenen, negativen Äußerungen über Mexikaner Schlagzeilein gemacht. In der vergangenen Woche sprach Trump dann dem prominenten Senator und Vietnamkriegs-Veteranen John McCain ab, ein Kriegsheld zu sein.