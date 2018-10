Wellington (AFP) Er wollte der erste anerkannte Klimaflüchtling der Welt werden: Weil der steigende Meeresspiegel seine Heimatinsel im Pazifik bedroht, hatte Ioane Teitiota aus Kiribati in Neuseeland gegen seine Abschiebung geklagt. Am Montagabend wies das Oberste Gericht in der Hauptstadt Wellington die Klage des 38-Jährigen nun aber in letzter Instanz ab. Teitiota und seiner Familie droht damit die Abschiebung.

