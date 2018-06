Seoul (AFP) Nordkorea ist nach der Einigung im Atomstreit mit dem Iran nicht an ähnlichen Verhandlungen interessiert. Nordkorea habe "keinerlei Interesse an einem Dialog über ein einseitiges Einfrieren oder einen Abbau seiner Atomwaffen", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang am Dienstag. Es sei "unlogisch", den Atomstreit mit dem Iran mit der Situation Nordkoreas zu vergleichen. Nordkorea sei ständigen militärischen Provokationen und "der größten atomaren Bedrohung" durch die USA ausgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.