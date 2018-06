Riad (AFP) Der Golfkooperationsrat hat dem Iran vorgeworfen, nach Abschluss seines Atomabkommens "widersprüchliche" Signale an die arabischen Staaten auszusenden. Der Generalsekretär des Staatenzusammenschlusses, Abdellatif al-Sajani, erklärte am Montag in Riad, der iranische Staatschef Hassan Ruhani habe angekündigt, ein "neues Kapitel" in den Beziehungen zu den arabischen Staaten aufzuschlagen. Das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, habe hingegen angekündigt, die Unterstützung für schiitische Oppositionsgruppen in anderen Ländern aufrecht zu erhalten. Damit sende Teheran "widersprüchliche" Signale aus.

