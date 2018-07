Aarhus (SID) - Laser-Segler Philipp Buhl (25) liegt bei den Europameisterschaften im dänischen Aarhus weiter auf Medaillen-Kurs. Der WM-Zweite belegte in den Wettfahrten am Dienstag die Ränge fünf und acht und verteidigte in der Gesamtwertung nach drei Tagen seinen dritten Rang. Kieler-Woche-Sieger Tobias Schadewaldt (Oldenburg) fiel dagegen vom zweiten auf den siebten Rang zurück. In Führung liegt der Kroate Toni Stipanovic. Die Entscheidung über die Medaillen fällt am Freitag.