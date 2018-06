Madrid (AFP) Linksrutsch in den spanischen Regionen: Aufgrund mehrerer Bündnisse mit der linken Bewegung Podemos, die erst im Januar 2014 gegründet worden war, haben sich Linksregierungen in acht der autonomen Regionen des Landes durchsetzen können. Genau zwei Monate nach den Regionalwahlen übernahm am Dienstag der Sozialist Javier Fernández im nordspanischen Asturien als letzter Regionalpräsident die Spitze einer Region.

