Johannesburg (AFP) Bei den traditionellen Zeremonien zum Übergang ins Erwachsenenalter sind in diesem Jahr in Südafrika 32 Jungen ums Leben gekommen und 150 zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die meisten Todesfälle seien auf verpfuschte Beschneidungen zurückzuführen, sagte am Dienstag der Sprecher des Ministeriums für Tradition, Sifiso Ngcobo. "Andere starben an Schlägen, Dehydrierung und unhygienischen Rahmenbedingungen."

