Beirut (AFP) Syrische Regierungstruppen haben mit dem Abschuss einer Rakete auf ein Wohnviertel im nördlichen Aleppo laut Aktivisten 18 Zivilisten in ihren Häusern getötet. Dutzende weitere seien bei dem Angriff auf das Arbeiterviertel Al-Maghajer am Dienstag verletzt worden, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP. Mehr als 35 Wohnungen seien zerstört worden und zahlreiche Menschen seien in den Trümmern gefangen. Die Zerstörungen seien "enorm".

