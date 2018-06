Aschchabat (AFP) Die zentralasiatische Republik Turkmenistan ist weltweit das Land mit dem niedrigsten Raucheranteil an der Bevölkerung. "Ich beglückwünsche Sie zu dieser Leistung", sagte die Direktorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan, am Dienstag bei einem internationalen Gesundheitsforum in der Hauptstadt Aschchabat. Eine aktuelle WHO-Studie habe ergeben, dass nur acht Prozent der turkmenischen Bevölkerung Raucher seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.