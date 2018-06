New York (AFP) Nach der Abspaltung von Ebay ist der Kurs des Bezahldienstes Paypal an der Technologie-Börse Nasdaq kräftig gestiegen. Am ersten Tag nach der Trennung kletterte der Paypal-Kurs am Montag bis Börsenschluss um 5,42 Prozent auf 40,47 Dollar pro Aktie. Paypal wird damit mit mehr als 49 Milliarden Dollar (45 Milliarden Euro) bewertet - und überflügelt damit die ehemalige Mutter klar: Ebay ist an der Börse derzeit rund 34 Milliarden Dollar wert.

