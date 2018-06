New York (AFP) Einer der Gründer des kürzlich eingestellten Musik-Streaming-Dienstes Grooveshark, Josh Greenberg, ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Greenberg starb am Sonntagabend in der Universitätsstadt Gainesville in Florida, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Todesursache sei noch unklar, es gebe aber keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid, schrieb die Polizei von Gainesville im Kurzbotschaftendienst Twitter.

