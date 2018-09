New York (AFP) Der US-Songschreiber Wayne Carson, der unter anderem den von Elvis Presley gesungenen Klassiker "Always on My Mind" schrieb, ist tot. Wie seine Frau Wyndi Harp Head der Zeitung "Springfield News-Leader" in Missouri sagte, starb der Country-Musiker am Montag im Alter von 72 Jahren. Den Angaben zufolge litt Wayne an Diabetes, Herzschwäche und Gallensteinen.

