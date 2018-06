Washington (AFP) Das Smithsonian Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington setzt erstmals auf Crowdfunding im Internet, um den Raumanzug des ersten Manns auf dem Mond, Neil Armstrong, zu restaurieren. Pünktlich zum 46. Jahrestag der Mondlandung von Apollo 11 startete das Museum am Montag den Spendenaufruf über die Crowdfunding-Internetplattform Kickstarter. Schon nach wenigen Stunden hatte die Kampagne "Reboot the Suit" knapp 120.000 Dollar (110.000 Euro) gesammelt, benötigt werden laut Smithsonian 500.000 Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.