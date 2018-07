St. Louis (dpa) - Zwei Sicherheitsexperten in den USA haben ein fahrendes Auto aus der Ferne manipuliert. Die Hacker konnten die Bremsen, Geschwindigkeit, Klimaanlage und Radio des Jeep Cherokee steuern. Sie nutzen dafür eine Sicherheitslücke in dem Unterhaltungssystem des Wagens, das mit dem Internet verbunden ist. Hersteller Fiat Chrysler gab Entwarnung für Kunden in Europa: Die hier verkauften Autos verfügten nicht über den Baustein zur Internetverbindung. Hiesige Kunden seien daher nicht betroffen.

