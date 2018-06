London (SID) - Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA trägt im Rahmen der "Global Games" zum sechsten Mal ein Pflichtspiel in London aus. Am 14. Januar 2016 werden sich die Orlando Magic und die Toronto Raptors in der O2-Arena gegenüber stehen. Im vergangenen Jahr hatten die New York Knicks und die Milwaukee Bucks in der britischen Hauptstadt gastiert.

Zwischen Oktober 2015 und Januar 2016 veranstaltet die NBA insgesamt sieben Partien außerhalb der USA. Unter anderem spielen die Los Angeles Clippers und die Charlotte Hornets in der Vorbereitung auf die neue Saison in Shanghai gegeneinander. Die Boston Celtics bestreiten im Dezember ein reguläres Saisonspiel in Mexiko City gegen die Sacramento Kings.