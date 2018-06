La Paz (AFP) Trotz Protesten von Umweltaktivisten will die Regierung von Bolivien in mehreren Naturschutzgebieten nach Öl suchen lassen. "Wir haben jedes Recht für die Erkundungen und werden sie mit aller Strenge umsetzen", sagte Präsident Evo Morales am Dienstag. Die Suche nach Ölvorkommen berge keine Gefahren für die Umwelt. Zudem habe die Regierung vor ihrer Entscheidung, in sieben von 22 Schutzgebieten nach Öl suchen zu lassen, Konsultationen abgehalten.

