Bujumbura (AFP) Das Ergebnis der von Gewalt überschatteten Präsidentschaftswahl in Burundi wird für Donnerstag erwartet. Wie die Wahlkommission am Mittwoch in Bujumbura mitteilte, lag die Wahlbeteiligung mit etwa 74 Prozent ähnlich hoch wie bei der Parlamentswahl im Juni, obwohl die Opposition zum Boykott aufgerufen hatte. Noch vor Öffnung der Wahllokale am Dienstag waren ein Polizist und ein Zivilist getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.