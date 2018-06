Peking (AFP) Ein Kunstskandal ungewöhnlichen Ausmaßes erschüttert China: Der Archivar Xiao Yuan hat mehr als 140 Kunstwerke aus seiner eigenen Sammlung gestohlen und durch selbstgemachte Fälschungen ersetzt, wie er einer am Mittwoch von einem Gericht in Kanton im Internet veröffentlichten Aufzeichnung einer Anhörung zufolge gestand. Acht Jahre lang betrieb der Chefbibliothekar der Akademie für bildende Kunst in Kanton demnach das illegale Geschäft, das ihm fast 35 Millionen Yuan (mehr als fünf Millionen Euro) einbrachte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.