Frankfurt/Main (AFP) Die Vorstände der 30 Dax-Unternehmen haben im vergangenen Jahr nur geringfügig mehr verdient als 2013. Im Durchschnitt habe das Plus bei 1,5 Prozent gelegen, teilte die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Von 2012 auf 2013 habe die Steigerung noch vier Prozent betragen. Der jüngste Anstieg sei zudem geringer ausgefallen als das Plus bei den Bruttolöhnen von 3,8 Prozent im gleichen Zeitraum, erklärte Gunther Friedl von der TU München, die mit der DSW die Berechnungen angestellt hatte.

