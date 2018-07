Berlin (AFP) An deutschen Hochschulen haben im vergangenen Jahr erstmals mehr als 300.000 Ausländer studiert. Die Zahl der ausländischen Studenten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 19.000 auf 301.350, wie aus einem vom Bundesbildungsministerium am Mittwoch in Berlin vorgelegten Bericht des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) hervorgeht. Zudem zieht es aber auch immer mehr deutsche Studenten ins Ausland.

