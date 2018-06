Düsseldorf (AFP) Der vor gut dreieinhalb Jahren gestartete Feldversuch zum Einsatz der umstrittenen Lang-Lkw wird ausgeweitet. Mit der Veröffentlichung einer neuen Verordnung am Mittwochnachmittag dürften sogenannten Gigaliner auch auf dem kompletten Straßennetz in Nordrhein-Westfalen und auf zahlreichen Abschnitten in Baden-Württemberg fahren, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) der "Rheinischen Post" vom Mittwoch. Damit seien drei Viertel aller Bundesländer an dem noch bis Ende 2016 laufenden Feldversuch beteiligt. Ziel sei es, danach "mit den Lang-Lkw in den Regelbetrieb zu gehen", sagte Dobrindt.

