Garching (AFP) Mit dem größten Radioteleskop der Welt ist es einem Astronomen-Team erstmals gelungen, die Entstehung von Galaxien im frühen Universum zu beobachten. Die am Radio-Observatorium Alma in Chile gesammelten Daten zeigen die frühen Sterneninseln zum ersten Mal nicht nur als schwache Lichtflecke, sondern als Objekte mit einer inneren Struktur, wie die Europäische Südsternwarte (ESO) am Mittwoch in Garching mitteilte. Die Wissenschaftler empfingen demnach Signale von Gaswolken, aus denen sich in den jungen Galaxien Sterne bilden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.