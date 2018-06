Frankfurt/Main (AFP) Die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt eine südafrikanische Nichtregierungsorganisation bei einem neuen Projekt zu HIV-Prävention. Für ihre am Mittwoch gestartete Aufklärungsaktion für Jugendliche per Smartphone erhält die Organisation "LoveLife" Zuschüsse in Höhe von zwei Millionen Euro, wie die KfW in Frankfurt am Main mitteilte. Die Förderung erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

