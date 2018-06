Bremen (AFP) Ein mutmaßlicher IS-Kämpfer ist in Bremen nach seiner Rückkehr aus Syrien verhaftet worden. Der 26-jährige deutsche Staatsbürger reiste nach bisherigen Erkenntnissen Anfang April von Bremen über die Türkei nach Syrien aus, um sich in einem Trainingscamp für den Kampf der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegen die syrische und irakische Armee ausbilden zu lassen, wie die Staatsanwaltschaft Bremen am Mittwoch mitteilte. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

