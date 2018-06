Berlin (AFP) Die Bundesregierung will im September darüber entscheiden, wie die für das richterlich gekippte Betreuungsgeld vorgesehenen Gelder nun verwendet werden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen das Betreuungsgeld werde nun ausgewertet, sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Wirtz am Mittwoch in Berlin. Demnach prüft die Regierung, "welche finanziellen Verpflichtungen für den Bund nach wie vor bestehen und welchen finanziellen Verpflichtungen der Bund nach wie vor nachkommt".

