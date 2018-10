Berlin (AFP) Auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung sieht einer aktuellen Umfrage zufolge fast die Hälfte der Deutschen mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West. So nimmt gut ein Drittel der Ostdeutschen die Westdeutschen als arrogant wahr, wie aus der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Studie "So geht Einheit" des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung hervorgeht. Die Westdeutschen wiederum empfinden die Ostdeutschen teilweise als unzufrieden und anspruchsvoll. Gemeinsam sind Ost- und Westbürger der Auffassung, dass die jeweils andere Gruppe besserwisserisch ist.

