Wiesbaden (AFP) Auf deutschen Feldern sind in diesem Jahr etwas weniger Spargel und Erdbeeren gewachsen. Die Erntemengen seien jeweils dennoch "überdurchschnittlich" gut, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Hierzulande seien in diesem Jahr nach einer ersten Schätzung insgesamt rund 112.100 Tonnen Spargel geerntet worden. Die erwartete Erntemenge von Erdbeeren liege bei rund 155.700 Tonnen.

