Brüssel (AFP) Der französische Stromriese EDF soll nach einem Beschluss der EU-Kommission 1,37 Milliarden Euro an den französischen Staat zurückzahlen. Es handele sich um eine mit dem EU-Recht unvereinbare staatliche Steuerbeihilfe, erklärte die Kommission am Mittwoch in Brüssel. Dadurch habe EDF, das außer in Frankreich auch auf anderen EU-Märkten tätig sei, unfaire Vorteile gegenüber der Konkurrenz erlangt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.