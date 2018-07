Los Angeles (dpa) - Leonardo DiCaprio (40, "The Wolf of Wall Street") nimmt es im ersten Trailer zu dem Westernthriller "The Revenant" mit Bären, Wilderern und Schneestürmen auf. Ein halbes Jahr vor dem Kinostart geben die Action-Szenen Einblick in das Überlebensdrama eines Trappers in der US-Wildnis im 19. Jahrhundert.

Der Mexikaner Alejandro González Iñárritu ("Birdman", "Biutiful") verfilmte die auf den wahren Erlebnissen des Jägers Hugh Glass (DiCaprio) beruhende Survival-Story. Nach einer Bären-Attacke wird er von seinen Begleitern ausgeraubt und halbtot zurückgelassen. Der Trapper überlebt und schwört auf Rache. "The Revenant" läuft im Dezember in den USA an, noch rechtzeitig für die Oscar-Nominierungen. In Deutschland ist der Film ab Mitte Januar zu sehen.