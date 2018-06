London (dpa) - Ein Appetithappen für James-Bond-Fans: Ein neuer Trailer für den nächsten 007-Agententhriller "Spectre" ist online. Während die bisher bekannten Szenen eher düster wirkten, sind diesmal ein paar gewohnt coole Bond-Sprüche und Actionszenen dabei. Auch das Gesicht von Oscar-Preisträger Christoph Waltz, der den Bösewicht Oberhauser spielt, taucht erstmals auf. Der neue Bond feiert am 26. Oktober Premiere in London und kommt Anfang November in die deutschen Kinos.

