Helsinki (AFP) Finnland hat einen Bericht über eine Verstärkung seiner Truppen an der Grenze zu Russland dementiert. "Wir haben keine neuen Einheiten, und in Friedenszeiten werden keine bestehenden Einheiten verlegt", sagte der finnische Verteidigungsminister Jussi Niinistö am Mittwoch der Nachrichtenagentur STT. Am Wochenende hatten russische Medien unter Berufung auf einen Artikel der US-Zeitschrift "Defense News" berichtet, dass die nordischen Staaten, die nicht in der Nato sind, ihre Truppen entlang der Grenze zu Russland verstärken wollten.

