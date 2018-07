Paris (AFP) Wegen des Flüchtlingsansturms am Tunnel unter dem Ärmelkanal verlangt die Betreibergesellschaft Eurotunnnel von Frankreich und Großbritannien Entschädigungen von fast zehn Millionen Euro. Bereits im ersten Halbjahr 2015 seien 13 Millionen Euro für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben worden, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Das sei so viel wie im gesamten vergangenen Jahr. Die Verträge würden vorsehen, dass ein Teil dieser Kosten von den Staaten übernommen werden könnten.

