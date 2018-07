Paris (AFP) Mit einem millionenschweren Nothilfeplan greift die französische Regierung von sinkenden Preisen betroffenen Viehzüchtern unter die Arme. Nach tagelangen Protesten in Nordfrankreich teilte die Regierung am Mittwoch in Paris mit, insgesamt 600 Millionen Euro bereitzustellen. Den Landwirten sollen im Umfang von 100 Millionen Euro Sozialabgaben erlassen werden. Bei den restlichen 500 Millionen Euro handelt es sich um einen Zahlungsaufschub bei Steuern und Abgaben.

