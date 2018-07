Saint-Leu (AFP) Bei einem Hai-Angriff vor der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean ist ein Surfer schwer verletzt worden. Der Hai attackierte den etwa 40 Jahre alten Mann am Mittwochnachmittag an der Westküste der Insel und biss ihm in den Arm, wie die Rettungskräfte mitteilten. Zeugen sagten, das Tier habe dem Surfer "ein großes Stück vom Arm abgerissen". Rettungskräfte banden ihm den Arm ab und brachten ihn ins Krankenhaus.

