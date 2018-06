Dortmund (SID) - Weltmeister Kevin Großkreutz könnte seine große Liebe bald verlassen. Der 27-Jährige deutete nach dem Sieg im Testspiel gegen den FC Luzern (4:1) einen Abschied vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund an. "Die nächsten Wochen werden zeigen, ob ich weiter bei Borussia Dortmund spielen werde oder nicht", sagte Großkreutz nach seinem geglückten Comeback nach seiner Knie-OP.

Der Vertrag beim BVB endet im Juni 2016. In der vergangenen Saison hatte Großkreutz, der seit 2009 bei der Borussia spielt, seinen Stammplatz verloren. Großkreutz ist aber überhaupt erst einmal froh, dass er wieder Fußball spielen kann. "Das, was ich durchgemacht habe, war nicht so gut", sagte er, "keiner wusste, was ich habe. Da hatte ich schon im Kopf, dass ich nie wieder würde spielen können."

Trainer Thomas Tuchel sieht bei Großkreutz nach der langen Pause verständlicherweise noch Defizite. "Vor drei Wochen konnte er noch keine fünf Minuten am Stück laufen. Hier geht es ums Aufholen. Aber es ist Geduld notwendig", sagte Tuchel im Trainingslager des Europa-League-Teilnehmers im Schweizer Bad Ragaz.