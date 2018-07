Brüssel (AFP) Die EU-Kommission strebt einen Abschluss der Verhandlungen über das neue Hilfsprogramm für Griechenland nach Mitte August an. Der vorgesehene Zeitplan der inzwischen laufenden Gespräche führe zum "Beginn" der zweiten Augusthälfte, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Ob dies erreichbar sei, hänge von den erzielten Fortschritten ab.

