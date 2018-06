London (AFP) Zehn Jahre nach der irrtümlichen Tötung von Jean Charles de Menezes durch die britische Polizei haben Angehörige des Brasilianers in London Gerechtigkeit gefordert. Vor der Londoner U-Bahnstation Stockwell, in der der 27-Jährige am 22. Juli 2005 von der Polizei mit mehreren Kopfschüssen getötet worden war, entzündeten Verwandte am Mittwoch Kerzen und legten Blumen nieder. Sie forderten an dem Mosaik, das an den Tod de Menezes' erinnert, die verantwortlichen Polizisten vor Gericht zu stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.