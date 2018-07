Tokio (AFP) Sie sind die meistgehassten Krabbeltiere weltweit, doch jetzt will ein japanischer Zoo das Image der Kakerlaken aufpolieren: In einer Ausstellung werden rund 200 Exemplare von 15 Kakerlaken-Arten gezeigt, und die Schau erfreut sich bereits regen Interesses, wie eine Sprecherin des Shunanshi Tokuyama Zoos im westjapanischen Yamaguchi sagte. "Sie haben so ein negatives Image", bedauerte die Sprecherin. "Dabei spielen sie eine wichtige Rolle in der Nahrungskette."

